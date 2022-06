Chivas: Orbelín Pineda no llegará al Rebaño; puerta abierta para enero

Todo indica que la novela entre las Chivas y Orbelín Pineda ha terminado, pues el Rebaño Sagrado ya aceptó que el futbolista mexicano se quede en Europa, como él mismo desea para luchar por un lugar en el Celta de Vigo y poder llegar con ritmo al Mundial de Qatar 2022.

Y es que, con información del colaborador de RÉCORD, David Medrano, la directiva rojiblanca ya descarta que Orbelín llegue como refuerzo para el Apertura 2022, aunque la puerta se queda abierta para el futuro.

“En Chivas prácticamente dan por descartado el caso de Orbelín y respetan la decisión de Pineda de seguir en Europa. La puerta queda abierta para enero”, escribió el periodista en sus redes sociales.

CASO CERRADO

Cabe destacar que Ricardo Peláez descartó el fichaje de Orbelín Pineda ayer, pues el propio futbolista le descartó esa probabilidad.

“Yo creo que él se quiere quedar, según me lo manifestó. Me dijo: ‘me costó mucho trabajo dar ese salto, saltar el charco y no me quiero regresar así nada más, quiero intentarlo lo más posible’.

“Es muy válido, lo respeto, pero también él sabe de las posibilidades que tiene acá previo a un torneo mundialista. Hemos hablado del tema, la decisión está en sus manos, pero no podemos esperar tanto tiempo ya”, dijo en Marca Claro.

