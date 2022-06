Rayados: Joao Rojas se despidió de Emelec para viajar a México

El Torneo Apertura 2022 de la Liga MX está a punto de comenzar y algunos equipos no han terminado de reforzarse como es el caso de los Rayados de Monterrey, y es que aún esperan a Joao Rojas.

El jugador ecuatoriano se despidió de sus compañeros del Emelec y circulan los videos en donde ya se encontraba en el aeropuerto para emprender su viaje rumbo a Nuevo León.

Joao Rojas se mantuvo trabajando por separado de sus compañeros del Emelec y fue un aficionado más en el último partido de su antiguo equipo.

¡Emotiva despedida de @CSEmelec! Joao #Rojas: “Soy hincha de este club, socio de este club porque lo amo y los que me conocen saben que soy muy poco expresivo. Cuando digo algo lo digo realmente porque así soy”. ¡Déjale tu mensaje al 10!#DebateFútbolxDIRECTV pic.twitter.com/w70iL7dEX9 — DIRECTV Ecuador (@DIRECTVEcuador) June 29, 2022

“Soy hincha de este club, socio de este club porque lo amo, y los que me conocen saben que soy muy poco expresivo. Lo que hoy viví con fan no tiene precio. Hoy me voy con la mejor experiencia que he tenido durante todos estos años”, dijo Joao Rojas tras el juego de Emelec y Atlético Mineiro.

