Chivas: Cadena logró misma marca de victorias que Almeyda en el Clausura 2016

La última vez que Guadalajara hiló cuatro victorias consecutivas en Fase Regular de un torneo fue con Matías Almeyda en el Clausura 2016.

1-3 vs Monterrey

4-0 vs Pumas

0-3 vs Puebla

1-0 vs Atlas

— Brenda Zamora (@Brenda_ZamoraR) April 30, 2022