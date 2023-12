Chivas: Calendario completo del Rebaño para el Clausura 2024

El equipo de “La Perla Tapatía” se quedó en Cuartos de Final en el Apertura 2023 y ya se preparan de cara al siguiente torneo, mismo que comenzarán el próximo el 13 de enero ante el equipo de La Comarca Lagunera.

Las Chivas Rayadas del Guadalajara tendrán su primera visita cuando vayan a San Nicolás de los Garza para enfrentar a Tigres, antes de viajar a la frontera donde enfrentarán a los Xolos de Tijuana.

Chivas volverá a casa para la fecha cuatro, donde recibirán a Toluca, visitarán el Alfonso Lastras para jugar contra Atlético de San Luis y jugarán en el Akron frente a los Bravos de Juárez.

Los Clásicos para el Rebaño comenzarán en la fecha ocho, cuando reciban a los Pumas de la UNAM, Cruz Azul, en estadio por confirmar, será su rival de la jornada 10 y recibirán a las Águilas del América un par de semanas después.

Rayados será el siguiente encuentro en el Gigante de Acero y cerrarán el torneo regular frente a los Rojinegros del Atlas el próximo 27 de abril en el Estadio Jalisco.

Calendario completo del Rebaño Sagrado

J1: Chivas vs Santos Laguna (Estadio Akron)

J2: Tigres vs Chivas (Estadio Universitario)

J3: Tijuana vs Chivas (Estadio Caliente)

J4: Chivas vs Toluca (Estadio Akron)

J5: Atlético de San Luis vs Chivas (Estadio Alfonso Lastras)

J6: Chivas vs FC Juárez (Estadio Akron)

J7: Mazatlán FC vs Chivas (Estadio El Encanto)

J8: Chivas vs UNAM (Estadio Akron)

J9: Necaxa vs Chivas (Estadio Victoria)

J10: Chivas vs Cruz Azul (Estadio por confirmar)

J11: Chivas vs León (Estadio Akron)

J12: Chivas vs América (Estadio Akron)

J13: Monterrey vs Chivas (Estadio BBVA)

J14: Chivas vs Puebla (Estadio Akron)

J15: Pachuca vs Chivas (Estadio Hidalgo)

J16: Chivas vs Querétaro (Estadio Akron)

J17: Atlas vs Chivas (Estadio Jalisco)

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FERNANDO GAGO CONFIRMA LLEGADA A CHIVAS: 'UN DESAFÍO MUY LINDO; EL PROYECTO ME SEDUJO MUCHO'