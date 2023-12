'Chiquete' Orozco, 'afectado' por renuncia de Veljko Paunovic de Chivas: "Me dolió"

La sorpresiva salida de Veljko Paunovic de la dirección técnica de Chivas ha dejado un impacto profundo en el defensa Jesús "Chiquete" Orozco, quien bajo la dirección del estratega serbio experimentó un notable aumento en su protagonismo dentro del equipo rojiblanco.

Luego del amistoso entre la Selección Mexicana y Colombia, el defensor rojiblanco señaló que la renuncia de Paunovic le afectó, pues el serbio siempre demostró estar del lado de los futbolistas.

"En lo personal me dolió un poco, es un gran entrenador que siempre nos defendió y desearle el éxito en todo lo que venga", declaró Orozco en zona mixta.

El defensor también reveló que, aunque no fue sorprendido por la decisión de Paunovic de dejar el cargo, la noticia resultó inesperada para muchos en el equipo.

"No me sorprendió, tomó sus decisiones, si lo hizo así fue porque a lo mejor no veía claro. Estaba en la decisión de tomarla y no me sorprendió, no la venía venir todos, contábamos que iba a seguir y fue sorprendente", sentenció.

