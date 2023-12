¡Otro récord! Cristiano Ronaldo, el deportista más buscado en Google desde su creación

El delantero portugués del Al-Nassr, Cristiano Ronaldo, volvió a escribir historia a sus 38 años al ser anunciado como el deportista más buscado en la historia de Google.

Como parte de la celebración de los 25 años de Google desde su lanzamiento en 1998, la plataforma presentó un recuento de lo más destacado en este período El famoso buscador reveló que CR7 ha establecido un nuevo récord que difícilmente será superado en al menos un cuarto de siglo.

En el ranking de deportistas más buscados, Ronaldo se posiciona en primer lugar, seguido por el expiloto de Fórmula 1, Michael Schumacher, quien ha estado en estado de coma durante varios años tras un accidente mientras esquiaba en Suiza.

La peculiaridad de este logro es que Lionel Messi, considerado por muchos como el mejor futbolista de la historia y rival de Ronaldo, no apareció en los registros individuales de búsquedas de Google. La plataforma también dedicó espacio a otras leyendas deportivas, como Tom Brady en la búsqueda del "Greatest Of All Time" y LeBron James como el jugador más buscado en la NBA.

Aunque Google no proporcionó cifras oficiales, informes sugieren que Ronaldo superó significativamente las búsquedas en comparación con Messi y otros futbolistas. Sus momentos más destacados, como la obtención de cinco Balones de Oro y la consecución de tres Champions League consecutivas con el Real Madrid, generaron picos notables en las búsquedas.

Cabe recordar que Cristiano Ronaldo también es la persona con más seguidores en Instagram. Actualmente, el portugués cuenta con 615 millones de followers, lo que refleja su impacto tanto dentro como fuera de la cancha.

