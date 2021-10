Chivas: Canelo Angulo, el hombre clave de Marcelo Michel Leaño

Chivas tiene un dinámico mariscal. La llegada al banquillo de Marcelo Michel Leaño ha revitalizado a Jesús Angulo, que ha ido incrementando su nivel paulatinamente con la casaca rojiblanca, por lo que se convierte en el pilar de la ofensiva rojiblanca que tratará de reencontrarse con la portería rival.

Desde que el timonel interino tomó las riendas del Guadalajara, el ‘Canelo’ ha tomado la estafeta de líder en el ataque, generando jugadas de peligro por el centro o por las bandas, además de tratar de habilitar a sus compañeros o él mismo sorprender con disparos de media distancia.

"Sinceramente sí, me he sentido cómodo en la cancha. Nos hemos dado cuenta de que estamos sintiéndonos cómodos con el sistema de juego que estamos llevando a cabo y se nota en la cancha, que se ve esa comodidad al momento de jugar. Ahora con los cambios de posiciones hay que adaptarse a lo que viene, tanto jugar por el centro o por fuera crea oportunidades y hay que aprovecharlas", detalló en conferencia.

Angulo se siente contento por ser el refuerzo más determinante de los últimos años, ya que ha aportado ocho goles y cuatro asistencias; sin embargo, está convencido de que aún puede dar más para el bienestar del conjunto de la Perla de Occidente.

"Sinceramente me hace sentir bien porque siento que he hecho algo bien. Es cierto que puedo mejorar muchísimo mi nivel y hacer cosas más importantes para el club, me he sentido bien con lo hecho hasta ahora", explicó.

El ‘Canelo’ tuvo una destacada actuación el pasado fin de semana en el duelo amistoso entre Chivas y León, donde colaboró con un gol y una asistencia, demostrando el buen momento futbolístico que atraviesa el ‘19’ rojiblanco.

