En Chivas el objetivo es claro, superar la fase de Semifinales en este Guard1anes 2021. Después de lo conseguido el semestre anterior, el Guadalajara tratará de demostrar que tiene el poderío para volver a estar entre los mejores clubes del futbol mexicano, por lo que para este semestre no hay excusas.

“Para mí no, no debe existir ninguna excusa. El equipo trabajó bien, solo descansamos una semana. No fue tanto el ritmo que perdimos. Vamos a estar preparados para el viernes, para dar un buen partido, jugar bien y conseguir un buen resultado. Las excusas se quedan de lado”, detalló Jesús Sánchez en conferencia.

El lateral rojiblanco está convencido de que se tiene el material humando para demostrar que lo conseguido el torneo anterior no fue coincidencia, por lo que está convencido de que deben pelear por llegar a la Final y superar lo del Apertura 2020.

“Se hizo una gran preparación. Se tienen objetivos claros en este torneo, superar el torneo pasado. La preparación ha sido a full, estamos conscientes de que tenemos que mostrar una buena cara y hacerlo bien en este Guard1anes.

“Nuestros objetivos son claros, estamos para competir. Sabemos que debemos mejorar lo hecho el torneo pasado. Hay grandes plateles, pero quedó demostrado que con puros mexicanos hemos competido y hemos tratado de hacerlo de la mejor forma. El torneo pasado llegamos a Semifinales. No queda más que apuntar a lo alto, para eso siempre debe estar Chivas”, detalló Jesús Sánchez en conferencia.

El 'Chapito' aseguró que las incorporaciones que se han concretado en este receso invernal serán cruciales para fortalecer al equipo rojiblanco, por lo que como plantilla deberán cuidarse para no tener lesionados o infectados de Covid-19.

“Sí, claro que tenemos para competir, lo demostramos el torneo pasado. Con las incorporaciones de Mayorga y Huerta se hizo un plantel más completo. También las situaciones que se puedan preveer en el torneo como Covid, lesiones, reducirlas para tener siempre el cuadro completo y tener una competencia fuerte para poder enfentar este torneo”, concluyó Sánchez.