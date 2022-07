Chivas: Chofis López, incómodo por bicampeonato del Atlas

Javier 'Chofis' López, delantero de las Chivas Rayadas del Guadalajara, expresó su molestia por el bicampeonato del Atlas y la falta de títulos en el Rebaño Sagrado.

El delantero del chiverío señaló que es muy incómodo y muy molesto que les estén cantando los triunfos de los rivales odiados y que ellos no puedan conseguir nada.

En entrevista con TUDN, la Chofis dijo que era molesto que les empezarán a decir que "arriba el América o arriba el Atlas", porque son los rivales odiados desde que iniciaron en el futbol.

A pesar de que López no fue parte del equipo que disputó el torneo pasado con las Chivas, confirmó que no le gusta en lo más mínimo que le canten los triunfos rivales, porque incluso hasta en pleitos se ha metido.

"Me dicen, arriba el América, arriba el Atlas, yo me enojo y me peleo", fueron las palabras que aseguró el delantero de las Chivas, quien está en espera de otro club, después de que Ricardo Cadena no contará con él para el Apertura 2022.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR - CHIVAS: CHOFIS LÓPEZ SE SIENTE 'CASTIGADO' POR NO TENER UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD EN EL CLUB