Chivas: Desconocen sobre la continuidad de JJ Macías en el Getafe

José Juan Macías no ha tenido una estancia sencilla en el Getafe que se ha complicado aún más entre las lesiones del jugador, el mal paso del equipo en LaLiga y los cambios en el banquillo.

Sin embargo, en Chivas no piensan en repatriar a JJ y Ricardo Peláez, director deportivo del Rebaño, aseguró que esperan que el mexicano tenga un mejor semestre y cumpla con su año de contrato en España.

"No hemos tenido comunicación con Macías porque tiene un año con el Getafe y hay que ser respetuosos. No hemos recibido tampoco comunicación del Getafe y vamos a cumplir los tiempos, si hubiera algo entraríamos en comunicación para tratar de resolver, pero no es el caso. Tengo la ilusión que los siguiente seis meses tenga mejor desempeño y pueda continuar sus sueños", comentó Peláez en entrevista para TUDN.

Macías no ha tenido actividad con el Getafe desde el 30 de noviembre debido a las lesiones, pero solo ha podido disputar ocho partidos en total con escasos 225 minutos jugados.

