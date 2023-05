Chivas: Desde Grecia Orbelín y Almeyda esperan ver campeón al Rebaño

Hace algunas semanas el AEK de Atenas logró consagrarse como Campeón de la Liga Griega, remontando un déficit importante de puntos ante el Panathinaikos, todo de la mano de Matías Almeyda y de Orbelín Pineda.

La dupla que encabezó el título del cuadro helénico no olvida su pasado chiva y ahora que "El Rebaño Sagrado" está en la Final de la Liga MX, esperan ver a las Chivas levantar su décima cuarta estrella cuando enfrenten a Tigres.

"Es algo muy especial, es el equipo que me abrió las puertas, agradecidos con los Chivahermanos, es más emocionante que puedan lograr un título, mandarle muchos saludos y muchas bendiciones a todos siempre", comentó Pineda en entrevista con TUDN.

"Soy un agradecido, sobre todo a Jorge (Vergara) que me dio la posibilidad de vivir Chivas porque él era el dueño, esa experiencia es de las mejores que he tenido en mi vida, me quedaron muchos amigos mexicanos, si seguían me iba a quedar viviendo en México", contó Almeyda sobre lo que fue su paso por el Rebaño.

Chivas enfrentará la Ida de la Final este jueves y recibirá a los Tigres para la Vuelta en el Estadio Akron el próximo domingo 28 de mayo.

