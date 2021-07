Chivas: Fuerzas básicas verán acción en pretemporada ante ausencias por convocatorias

La última etapa de la pretemporada de Chivas comienza esta noche. El Guadalajara emprendió el viaje rumbo a Estados Unidos para comenzar su gira de partidos amistosos para apuntalar detalles de cara al arranque del torneo, por lo que este miércoles se enfrentará a Tigres en Edinburg, Texas.

El conjunto encabezado por Víctor Manuel Vucetich realizó el viaje con 26 elementos para dicha gira de preparación, donde destaca el llamado de varios juveniles como Juan de Dios Aguayo, Diego Campillo, Gilberto Orozco, Ángel López, Deivoon Magaña, Christian Pinzón y Alejandro Organista.

Estas incorporaciones se deben a las múltiples ausencias de futbolistas rojiblancos que se encuentran en Selecciones Nacionales como Gilberto Sepúlveda que está en el Tri Mayor, mientras que Fernando Beltrán, Uriel Antuna, Jesús Angulo y Alexis Vega están con el combinado Olímpico.

El Guadalajara tiene la misión de aprovechar al máximo los duelos amistosos que sostendrán contra Tigres, Rayados y Pachuca, rivales que consideran que serán protagonistas en el torneo.

"Aunque tengan ausencias, pero tienen un gran plantel tanto como Tigres, Monterrey y también Pachuca. Por esa parte serán partidos exigentes y se verá lo que se trabajó en la pretemporada, va a ser como un buen medidor de cómo estamos nosotros. Serán partidos muy provechosos para poder iniciar el torneo y afrontarlo de buena manera”, detalló Luis Olivas a Chivas Tv.

Durante las próximas dos semanas, el Rebaño se medirá a esos tres rivales para afinar detalles y preparar el partido de la primera jornada contra el Atlético San Luis en el Estadio Akron, mismo que se jugará el 24 de julio.

PARTIDO FECHA HORA SEDE

Chivas Vs. Tigres 7 de julio 19:00 Horas Edinburg, Texas

Chivas Vs. Rayados 11 de julio 16:00 Horas San Antonio, Texas

Chivas Vs. Pachuca 15 de julio 20:00 Horas Chicago, Illinois

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ANTUNA: 'TENGO EL RETO DE REGRESAR A EUROPA'