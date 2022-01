Chivas: Eduardo Torres resaltó el apoyo del Rebaño a sus fuerzas básicas

Eduardo Torres es un joven mediocampista que debutó en 2020 con el Rebaño Sagrado y de a poco se ha ido ganando un lugar en el primer equipo.

Y es el propio futbolista quien aseguró que el apoyo que reciben los jugadores de fuerzas básicas en Chivas es fundamental para poder destacar en Primera División.

"Cuando estás más chico Chivas te da herramientas a más no poder, te lo da todo para que cuando te toque vivir esto estés preparado para hacerlo de una gran manera. Hoy más que nunca se agradece la confianza que la directiva ha puesto en nosotros, porque hoy creo que más de medio plantel somos canteranos y eso da mucho orgullo", reveló Torres en entrevista para TUDN.

Además, Lalo, quien marcó gol ante Mazatlán FC destacó el apoyo de Marcelo Michel Leaño.

"Sé que me ha costado el ser titular, he tenido muchos altibajos, pero este es un gran torneo y como objetivo me puse hacer cinco goles y creo que empecé a aportar lo que más puedo para el equipo, ser más constante y más puntual.

"(Michel Leaño) te transmite mucha confianza, te hace disfrutar de las cosas que haces, se habla del amauteurismo, es volver a las bases, disfrutarlo como cuando eras niño, no te preocupaba nada, siempre y cuando con cierta responsabilidad que lo avala", sentenció el mediocampista.

