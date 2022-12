Chivas: El Rebaño se declara listo para enfrentar al Getafe en la pretemporada

Guadalajara tendrá su primera prueba de fuego bajo las órdenes de Veljko Paunović. El estratega serbio buscará plasmar sus ideas de juego ante un Getafe que también se encuentra preparándose para el regreso de la Liga Española en enero.

Después de haber tenido dos días de entrenamiento en Valdebebas, Chivas tendrá su primer duelo de su gira por España ante el 'Eurogeta' en el Coliseum Alfonso Pérez. Este encuentro no solo pondrá a prueba al nueva estratega rojiblanco, también dará inicio a la planeación de Fernando Hierro como director deportivo de esta institución, dónde tienen contemplado desarrollar a jóvenes como Luis Puente y Marioni Ham que fueron contemplados para esta gira por España.

Cabe destacar que Paunović conoce bastante bien a ese equipo madrileño, ya que formó parte de su plantilla de 2005 a 2007. Durante la estancia de Veljko en este equipo, logró colaborar con 11 goles en 46 compromisos que disputó en este club.

Respecto a la adaptación que ha tenido el equipo al estilo de su nuevo entrenador, Antonio Briseño comento lo siguiente: "El equipo va agarrando la idea del profe, sabemos que él estuvo en la Championship y tiene muchas ideas. Hemos agarrado poco a poco la idea, las dinámicas y los detalles, de verdad que tácticamente hablando vamos a mejorar muchísimo. Creo que individualmente tenemos mucha capacidad, pero con esos detallitos y reafirmar conceptos para volver a las bases, creo que lo tenemos muy claro".

Este partido será el número 21 del equipo rojiblanco ante un rival español. Hasta el momento el equipo mexicano registra seis victorias, 7 empates y 7 derrotas, por lo que tendrá la oportunidad de poner parejo este marcador histórico. El duelo más reciente del Rebaño ante un equipo español fue el 23 de julio de 2019 cuándo empataron sin goles ante el Atlético de Madrid en la International Champions Cup.

PARTIDO HORARIO ESTADIO TRANSMISIÓN CHIVAS VS GETAFE 11:00 HRS COLISEUM ALFONSO PÉREZ CHIVAS TV

El duelo entre Guadalajara y Getafe en España tendrá un gran ausente como lo es José Juan Macias, ya que no podrá enfrentarse contra su exequipo debido a que se quedó en las instalaciones de Verde Valle para terminar su recuperación de su lesión. Recordemos que JJ estuvo a préstamo con el equipo español durante seis meses, pero no terminó de convencer y no hicieron válida la opción de compra.

