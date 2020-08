Chivas: Fernando Beltrán debutará en el Apertura 2020 vs Juárez

El ‘motor’ ha regresado a Chivas. Fernando Beltrán está listo para hacer su presentación en el Guard1anes 2020 esta noche frente a Bravos, en donde se espera que el funcionamiento del Rebaño comience a mejorar paulatinamente.

El cuerpo técnico de Luis Fernando Tena no logró encontrar a un relevo que lograra desempeñar las mismas funciones que el juvenil dentro del terreno de juego, ya que recurrió a José Juan Vázquez, Dieter Villalpando e inclusive a un juvenil como Eduardo Torres, pero ninguno logró llenar el vacío.

El último partido que disputó el Nene fue en la Final de la Copa por México, en donde a su regresó resultó infectado de Covid-19, por lo que no ha podido ver actividad en las tres fechas que se han disputado en el certamen.

Con el transcurrir de los partidos, Beltrán se ha convertido en un referente del Guadalajara, encontrando su mejor versión en el inconcluso Clausura 2020, en donde fue el socio ideal de Jesús Molina, quien destruía los ataques de los adversarios, mientras que el canterano rojiblanco era la válvula de escape para comenzar a ofender al rival. Por si fuera poco, colaboró con dos notaciones para la causa rojiblanca.

“Tenía que vivirlo, pasar por esa parte donde un jugador sufre, que toman decisiones que a uno no le gustan. Son momentos que el jugador debe de pasar para madurar y después, cuando se da la oportunidad no dejarla ir. No echar todo por la borda por relajarme por estar consolidado”, explicó hace unas semanas en conferencia.

Con la incorporación del Nene, las ausencias en el Rebaño han disminuido, ya que solamente falta Alexis Vega de recuperarse del coronavirus, además de Ángel Zaldívar, quien continúa en proceso de reponerse tras una dolencia muscular que lo ha alejado de las canchas durante los partidos contra Santos y Puebla.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHIVAS: MARCO FABIÁN ADMITIÓ ACERCAMIENTOS DEL REBAÑO ANTES DE FICHAR CON JUÁREZ