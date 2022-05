Chivas: Fernando Beltrán envió 'recadito' a Vucetich tras el pase a Liguilla

Fernando Beltrán se encuentra viviendo uno de los mejores momentos en su carrera, y es que se ha convertido en una pieza fundamental para Ricardo Cadena, donde incluso ante Pumas marcó un gol que quedará en la memoria de los aficionados.

Sin embargo, Beltrán no la ha tenido fácil, y es que el propio jugador del Rebaño recordó en entrevista con Telemundo la gestión de Vucetich en entrevista pospartido, donde aseguró que el 'Rey Midas' lo consideraba como un jugador con poca determinación.

"Hace un año y medio estaba pasando por un mal momento, donde el técnico que estaba me decía que mis pases no eran productivos, que no era un jugador determinante, que no era un jugador que ni atacaba ni defendía. Y pasé por un mal momento", mencionó el mediocampista.

¡La evolución de @FerbBeltran! El ‘Nene’ Beltrán le relató a @CHermosillo27 y a @arantzaFS los momentos difíciles que ha pasado en su carrera. “Hay una cuenta pendiente con Atlas. Nosotros nos vamos a entregar y la afición también”#ChivasEnTelemundo pic.twitter.com/8dCy3OFQV9 — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) May 9, 2022

Asimismo, el Nene Beltrán reveló que la relación con Vucetich se fracturó, pues nunca lo convenció con su estilo de juego. Esto ocasionó que el jugador de Chivas contemplara una salida del equipo.

"Pase muchas situaciones con el técnico anterior, cosas que fueron rompiendo la relación, yo siempre entendí que no fui de su gusto, nunca lo fui, nunca logré llenarle el ojo. Me costó mucho querer venir a entrenar a veces, esa sensación de que por más que haces no llenas al entrenador y tanto al punto que si busqué una mejor opción, quise ir a otro equipo donde se diera la oportunidad", sentenció para TUDN.

