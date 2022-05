Andrés Lillini sobre Pumas: "He tenido la peor semana deportiva de mi vida"

Luego de perder ante Chivas, el sueño de la Liguilla terminó para Pumas y así, en menos de una semana, los felinos se despidieron de dos competencias, ya que también perdieron la Concachampions, resultados que mermaron en el técnico Andrés Lillini, quien dijo haber tenido la peor semana deportiva de su vida.

“He tenido la peor semana deportiva de mi vida, difícil asimilar dos derrotas tan fuertes sin cumplir los objetivos que nos habíamos planificado. Seguro que en el interior queda que hicimos todo lo posible para hacerlo, el equipo no dejó de empujar hacía a delante”, declaró en conferencia de prensa.

Y aunque dejó en claro que sus pupilos siempre entregaron su máximo esfuerzo, el estratega argentino fue fiel a su esencia y no buscó pretextos, más bien se responsabilizó por los tropiezos que ha tenido su equipo en los últimos días y aceptó tener vergüenza deportiva por no cumplir los objetivos planteados.

“Seguramente hay factores que influyeron en esto y le habíamos creado ilusión a la afición. Hoy siento vergüenza deportiva, hablo por mi persona, porque cuando uno no cumple lo que dice, a mí es una situación que me incomoda en mi interior y no puedo dando un discurso para salvarme. El primer responsable soy yo y ahora vendrán las decisiones”, apuntó.

Además, reconoció la calidad del rival que enfrentaron, pues fuera de restarles méritos consideró que el ‘Rebaño Sagrado’ mostró una mejor versión y fue por eso que ganaron: “El segundo tiempo nos caímos, no pudimos levantarnos, el rival fue mejor que nosotros y cuando enfrente hay un equipo mejor que el tuyo difícilmente ganas. Esta noche perdimos el partido como es lógico en el futbol”, dijo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR - CHIVAS: GOLEÓ A LOS PUMAS Y AHORA SE CITA CON ATLAS EN CUARTOS DE FINAL