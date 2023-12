Chivas: Fernando Gago, el técnico que relega a jugadores con sobrepeso

Fernando Gago, exjugador del Real Madrid, estaría cerca de ser confirmado como el nuevo entrenador de las Chivas Rayadas de Guadalajara y, previo a la presentación oficial, se ha dado a conocer una entrevista donde Gago explica cómo se trabaja en los equipos que él dirige.

El ahora exentrenador de Racing, contó para ESPN, como es que se trabaja en sus equipos para 'generar un futbol de alto rendimiento' donde, en palabras del argentino, se tiene que estar bien tanto física como mentalmente y que, de no conseguir los resultados, se hace muy difícil rendir dentro de un terreno de juego.

"Para jugar al futbol de alto rendimiento aprendí que si vos no estás bien del todo físicamente, mentalmente y futbolísticamente es muy difícil rendir. Nosotros tenemos un estricto control desde que iniciamos la pretemporada y junto con los nutricionistas y médicos definimos en que peso ideal debe estar cada jugador", comentó.

Gago contó su experiencia dentro de las canchas bajo este modelo de juego, asegurando que si él jugó hasta la edad que lo hizo, en gran parte, fue por el régimen alimenticio y de ejercicio al que se sometía.

"Nosotros necesitamos que todos estén al cien por ciento y acá quedó demostrado que cada futbolista cuando está en su mejor momento rinde y a mí me ha pasado. Yo bajé siete kilos con 37 años. Todos fueron rigurosos con la balanza, yo jugué en Europa muchos años y no he visto ningún jugador con sobrepeso. ¿Vos ves a alguno con una mala forma física? No. Entonces el fútbol argentino se merece un crecimiento desde los jugadores y el cuerpo técnico", finalizó.

Estos son algunos jugadores relegados por Gago

Lionel Miranda Emiliano Insúa Edwin Cardona Chila Gómez Carlos Alcaraz Emiliano Vecchio

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHIVAS: ESPOSA DE FERNANDO GAGO 'CONFIRMA' QUE EL ARGENTINO ES NUEVO DT DEL GUADALAJARA