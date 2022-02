Chivas: JJ Macías quiere superar a Omar Bravo como máximo goleador del Rebaño

José Juan Macías no se arrepiente de haberse ido al Getafe, pues, aunque no le fue bien, cree que esa experiencia le hizo crecer personal y profesionalmente.

Ahora se compromete a dar lo mejor de sí mismo para llevar a Chivas a los primeros lugares de la Liga MX. Incluso, sueña con superar la marca de Omar Bravo, quien es el máximo goleador histórico, con 160 tantos.

“Ahorita todo lo que diga puede sonar a pretexto. Eso es cosa del pasado. Obviamente me faltaron cosas a mí, entre otras situaciones. Yo estoy muy feliz de regresar. Fue una experiencia que me hizo crecer en todos los sentidos”, mencionó en conferencia de prensa.

“La verdad que maduré muchísimo en todos los sentidos, por situaciones que pasé. En lo personal, me siento muy feliz. En las decisiones que tomo, busco no arrepentirme. Estoy agradecido por la oportunidad que me dieron. Estoy muy feliz por lo que he crecido y seguiré dando lo mejor de mí”, añadió.

“A la afición es un mensaje de confianza, que crean en lo que estamos haciendo, hay muchos cambios. Yo voy a aportar lo mejor de mí. Quiero luchar por ello (ser el máximo goleador). Está muy lejos ese tema. Uno cuando sale de la cantera se fija esas metas. Es un sueño que quiero cumplir”, lanzó.

José Juan Macías reapareció en el juego de la Jornada 6 del Clausura 2022, en el que Chivas perdió de último minuto contra su exequipo León.

