Chivas: Marcelo Bielsa condicionó a Jorge Vergara para concretar su llegada al equipo

Hace años se supo que Chivas estuvo interesado en contratar a Marcelo Bielsa para que tomara la dirección técnica, incluso existió un acercamiento con el entonces dueño del equipo Jorge Vergara para intentar llegar a un acuerdo, sin embargo, las pláticas no trascendieron de la mejor manera y no se pudo concretar la llegada del argentino al banquillo rojiblanco.

En esta ocasión, David Medrano, colaborador de RÉCORD, recordó aquel momento a través de un 'en vivo' que realizó en redes sociales, en el cual explicaba que el mismo fue 'cómplice' para que los dirigentes del Guadalajara en ese entonces pudieran ponerse en contacto con Bielsa y agendar una reunión.

"Me platicaba la otra vez el Doctor Rafael Ortega, que fue presidente de Chivas, que le recomendó a Jorge Vergara contratar a Marcelo Bielsa como técnico de Chivas. Se los digo porque yo le di el teléfono a Rafa (de Bielsa), me dijo que le consiguiera el teléfono de Bielsa y se lo conseguí.

"Le hablan, le agendan una cita, le mandan un boleto (de avión), Marcelo viene a México, se hospeda ahí en Santa Fe, un hotel fifí, el Aqua, un hotel chingón, ahí hospedan a Marcelo Bielsa. Al día siguiente viajan Rafa (Ortega) y Jorge Vergara, en el avión de Jorge a Toluca, y luego se trasladan en helicóptero al hotel, porque ese hotel tiene helipuerto, se juntaron con Marcelo y empezaron a platicar de la parte futbolística", mencionó Medrano.

De acuerdo con la información de David, la situación entre Vergara y Bielsa iba por buen camino, pero el directo técnico en un momento lanzó una petición al dueño del Rebaño, el cual ocasionó que al final no se pudiera concretar su llegada a la Liga MX.

"Me dice Rafa que iba bien la cosa, pero de repente Bielsa dice: 'yo nada más le voy a pedir un favor importante para poder plasmar todo lo que hemos hablado'; Vergara le dice: '¿cuál?'; Bielsa responde: 'yo a usted solo lo quiero ver dos veces, el día que firmemos el contrato y el día que me corra. No lo quiero ver más por el club'.

Dice Rafa que le cambió el semblante a Jorge, todo lo que iba bien, se fue para atrás, ya en el vuelo de regreso decidieron que no iba a ser Bielsa el técnico", añadió.

