Chivas: Miguel Jiménez apunta para quedarse con la titularidad en la portería

Ante la inminente salida de Raúl Gudiño, Miguel Jiménez apunta a quedarse con la titularidad. El portero de 32 años tuvo su oportunidad en el once y respondió a la confianza con grandes actuaciones, que hoy lo tienen como una pieza clave en el despertar de Guadalajara, de cara a la recta final.

“Uno no tiene su lugar asegurado, la verdad que uno siempre trata de hacer lo mejor posible, pero tienes que ver por el equipo no por quién esté jugando, lo más importante es Chivas, no los nombres, Aquí uno trata de dar su cien por ciento y si eso me da para estar ahí pues yo encantado”, señaló Jiménez en conferencia.

El ‘Wacho’ vive su segunda etapa en el Rebaño luego de ser cedido a la Liga de Ascenso durante la temporada 2019-20. En el Clausura 2022 volvió a jugar un partido de Primera División, tiempo que le ha servido para ganar “experiencia, madurez, creo que es algo muy importante, me lo he ganado con el tiempo. Creo que eso como portero es muy bueno, seguir sumando, incluso salir me ha ayudado para seguir creciendo, ir aprendiendo. El ‘Wacho’ de esa fecha hasta ahora siempre ha sido una persona trabajadora, paciente, que siempre se entrega al máximo”, apuntó el portero.

Sobre los objetivos del torneo, Jiménez aseguró que van paso a paso y por lo pronto, el primer reto es clasificar a Liguilla.

“Vamos paso a paso. La verdad que no se nos venían dando los resultados, ahora que tenemos dos victorias seguidas, que no se lograba hace mucho tiempo, se siente muy bien que la afición vaya, es un plus para el equipo, pero vamos paso a paso, primero llegar a puestos de Liguilla para poder seguir avanzando y dar más alegrías a la afición”.

