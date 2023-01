Chivas: Paunović se dijo incómodo por posible salida de Santiago Ormeño

El dejar fuera de la convocatoria a un jugador resulta una decisión incómoda para el entrenador de Chivas, Veljko Paunović, sin embargo, explicó que son modificaciones necesarias para los planteamientos, siempre y cuando tengan una razón fundamentada.

“Es un tema siempre incómodo pero también forma parte de nuestro trabajo y los jugadores tampoco vienen de otro mundo, entienden esto siempre y cuando se les dé un razonamiento. Animar también para que continúen trabajando, porque el futbol cambia, el que baje la guardia, pierde”, dijo en conferencia de prensa.

El ejemplo puntual es el caso de Santiago Ormeño, quien no fue requerido para el arranque del torneo y su salida del club parece inminente, aunque dejó en claro que si algún elemento no entra en planes no se debe a motivos personales, sino a la cuestión deportiva y dejó en claro que los jugadores deben ganarse su rol protagónico tanto en los entrenamientos como en los partidos.

“El que se siente que está jugando un rol secundario y quiere mejorar ese rol, se lo tiene que ganar. Con nosotros siempre hay oportunidades, evaluamos muy de cerca el rendimiento de cada uno, lo que queremos es que todo el mundo se sienta enchufado”, explicó.

