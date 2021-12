Chivas: Peláez no descartó la salida de Alexis Vega del Rebaño

En Chivas se terminaron las ‘vacas sagradas’. La directiva del Guadalajara está dispuesta a negociar a cualquiera de sus jugadores siempre y cuando sea en beneficio de la institución según reveló el Director Deportivo rojiblanco, Ricardo Peláez.

“Estamos armando el plantel con Marcelo, siempre con la comunicación directa con presidencia. Después de un año como el que tuvimos, cualquiera puede salir. Estamos dispuestos a negociar, con base de que sea en beneficio de la institución”, explicó en conferencia.

El máximo responsable del proyecto deportivo del Rebaño dejó en claro que Alexis Vega aún tiene contrato con el conjunto tapatío, pero eso no garantiza su permanencia en la institución, ya que todos pueden ser negociados.

“Alexis tiene contrato hasta diciembre del 2022. Sí se puede ir o no. Cualquier jugador puede salir. Todos están con esa posibilidad”, puntualizó.

Con respecto a Uriel Antuna, Peláez dejó en claro que está en comunicación constante con él y que está en evaluación, por lo que si se queda en el redil deberá responder en el terreno de juego.

“Estamos en comunicación permanente. Pero tiene que entender que contamos con él y con todos. Todos pueden salir. Estamos en esa evaluación.

“Vamos a platicar con él, es un activo importante y lo siguen siendo. Tiene cualidades como jugador. Su futbol hablara por él y tiene que explotar ya. Debemos arroparlo y darle confianza si permanece en la institución”, detalló.

Sin embargo, Peláez fue enfático en que cualquier jugador que no quiera pertenecer al Guadalajara tiene las puertas abiertas para salir del club.

“Totalmente, definitivamente, contundentemente, categóricamente. No podemos tener a nadie que no quiera estar. Puertas abiertas al que no quiera estar y puertas abiertas para los que tengan las fortalezas necesarias que detectemos con el cuerpo técnico y presidencia, para que vengan a Chivas siendo mexicanos”, concluyó.

FILTRACIONES COMPLICAN FICHAJES

Ricardo Peláez también aseguró que está tratando de buscar buenos fichajes para el Rebaño Sagrado, pero aclaró que no va a revelar ninguna pista pues las filtraciones complican las negociaciones.

“Estoy haciendo todo lo posible para que vengan por lo menos un par de jugadores. No entraré en detalles ni en dar pistas. Cualquier filtración que exista complica las operaciones.

“Cuanto antes. El mercado está bravo, estamos en eso. Mañana nos vamos de pretemporada”, concluyó Ricardo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CRUZ AZUL: ALEJANDRO MAYORGA, EN PLANES DE LA MÁQUINA PARA EL CLAUSURA 2022