Roberto ‘Piojo’ Alvarado habló en una entrevista para TUDN explicando la ilusión que siente por ser campeón con Chivas, asegurando que El Rebaño está volviendo a donde debe estar, además de sentirse preparado para derrotar a su exequipo, Cruz Azul.

“Obviamente me ilusiona bastante, me ilusiona mucho. Quiero ser campeón aquí en Chivas. Aquí quiero dar siempre lo mejor y con todos estos jugadores, con toda esta afición que tenemos y sí, me ilusiona bastante”, comentó Alvarado.

De igual manera, el ‘Piojo’ comentó que todo el plantel de Chivas trabaja para estar en los primeros lugares, “para tener al equipo en la exigencia más alta”. Además, aseguró que los 28 puntos que ha sumado el Rebaño son muy buenos, ya que en torneos pasados no habían podido lograr esta cantidad de unidades.

Por último, en la entrevista, Alvarado aseguró que está listo para vencer a su exequipo, la Máquina. “Yo estoy en Chivas y quiero ganarle al que sea, la realidad es que le quiero ganar a Cruz Azul”, puntualizó.

