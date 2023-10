Chivas: Ramón Ramírez pide última oportunidad para Alexis Vega a pesar de sus indisciplinas

Ramón Ramírez, exjugador de las Chivas, habló sobre la actualidad del Rebaño y todo lo que puede afectar al equipo el caso de Alexis Vega, además de cuestionar y señalar que la carrera de dicho futbolista está en peligro. Sin embargo, el exfutbolista mencionó que Vega aún puede 'corregir su camino'.

En una entrevista para AS, Ramón dijo que Alexis Vega necesita ayuda psicológica, para así enfocarse más en lo futbolístico y convertirse en un referente de Chivas.

"Yo sí le daba otra (oportunidad), hablaría con él, le daría una nueva oportunidad, insisto, son jugadores que no se encuentran a la vuelta de la esquina y creo que lo de él tiene que ver con una situación psicológica, con ayuda mental para escaparse de estas tentaciones que pueda tener en la vida y pueda convertirse en un futbolista referente del Rebaño Sagrado", expresó.

Ramírez también señaló que Alexis no solo puso en riesgo su estancia en Chivas, sino que también los llamados de la Selección Mexicana, temas familiares, entre otras cosas, algo que no tendría que pasar si estuviera enfocado en su carrera futbolística.

"No lo sé realmente, pero no es Guadalajara, sino su carrera, él tiene que preocuparse por su carrera, específicamente su caso que es un seleccionado nacional, que es un jugador que lo considero con condiciones y cualidades muy distintas al resto de sus compañeros, es un jugador diferente, pero que por causas de indisciplina puede perder su propia carrera, ya no está en juego solo el Guadalajara, sino la Selección Nacional, su vida familiar, la matrimonial, su esposa, sus hijos, su familia, sus papás, sus hermanos y su propia es la que está en peligro y debe poner mucho cuidado en eso", comentó.

Asimismo, Ramírez expresó que a pesar de los múltiples escándalos, Vega tendría que recibir otra oportunidad, para así convertirse en el estandarte que necesitan las Chivas.

"Todos hemos cometido errores, pero tienes derecho a resarcir, tienes derecho a remediar el error con tu actitud y comportamiento, pero cuando no sales de una ya estás cayendo en otra y sobre todo el liderazgo que él debe imponer en Guadalajara, creo que me parece un poco delicado y me parece que a él le ha faltado asumir ese rol de líder dentro del plantel. Que Alexis no se quede en eso, que se convierta en el estandarte de Guadalajara", declaró Ramón.

De igual forma, Ramírez señaló que Vega debe luchar por convertirse protagonista de nueva cuenta en el futbol mexicano, sin embargo, duda que le alcance el nivel para irse a Europa.

