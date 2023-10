Chivas: Chepo de la Torre levanta la mano para suplir a Veljko Paunovic en el banquillo del Rebaño

Ante la duda sobre si Veljko Paunovic continuará en las Chivas, José Manuel de la Torre, también conocido como "Chepo", levantó la mano para dirigir al Rebaño en el tramo final del Apertura 2023.

Y es que el estratega serbio apunta a salir de Chivas luego de el Clásico Tapatío que se llevará a cabo este fin de semana. Ante esto, "Chepo" se dijo listo para asumir su tercera etapa al frente del conjunto tapatío.

En una entrevista para el programa Xilakillers, de la Torre aseguró que está dispuesto a tomar el lugar de Paunovic en cuanto se libere esa plaza en el banquillo del cuadro rojiblanco.

"Se habla más extracancha del Guadalajara. Yo siempre he estado disponible, esto es así. No me estoy candidateando, pero es chamba", comentó Chepo.

En dos etapas con las Chivas, José Manuel de la Torre dirigió 121 partidos, de los cuales ganó 53, empató 31 y cayó en 37.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: SELECCIÓN MEXICANA Y SU PECULIAR FORMA DE REVELAR SU CONVOCATORIA