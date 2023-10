Santiago Baños y Héctor González afirman que los medios fomentan las críticas hacia el América

Quién mejor que los presidentes deportivo y operativo de América para hablar sobre las supuestas ayudas árbitrales a su equipo, al interior de Coapa tienen claro que muchas de las veces esta teoría es fomentada desde los medios de comunicación ya que Héctor González Iñárritu aseguró que los periodistas pierden el juicio y les gana el fanatismo.

“La gente de medios pierde el juicio, la razón y se va por la parte del fanatismo o del odio deportivo al América y sus análisis no son objetivos, se van contra la parte de América porque le van a Chivas o a otros equipos y creo que ahí pierden un poco el juicio”, comentó el directivo operativo.

Por su cuenta, Santiago Baños coincidió aunque manifestó que el trabajo de los silbantes no es una tarea sencilla y que impartir justicia dentro de una cancha es un desafío complicado.

“Si es complicado que ciertos personajes de los medios estén hablando de eso. No sé en que momento les nace el amor a los árbitros de decir quiero irme a meter en medio de once contra once, más lo que se genera fuera, no está fácil”, declaró Baños.

