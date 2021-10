Chivas: Ronaldo Cisneros aseguró que juego vs Toluca fue como un segundo debut

Ronaldo Cisneros, quien sentenció la victoria rojiblanca, habló de lo que significó para él regresar a las canchas luego de que una lesión estuviera a punto de retirarlo, ocasión que consideró como un segundo debut

“Fue un proceso complicado, para mí y para mi familia era una notica complicada el que me dijeran que no podría volver a jugar, pero gracias Dios tuve una segunda oportunidad, muchos llegan a jugar profesionalmente una vez y yo la tuve dos veces", mencionó Cisneros tras el juego ente Toluca.

El atacante del Rebaño Sagrado igualmente recalcó que esta temporada le ha costado pues llegó tarde a los trabajos de preparación del equipo, pero su disposición le han ayudado a resaltar.

“Todo fue complicado porque empecé tarde la pretemporada, pero siempre al servicio del equipo, no he sido egoísta y desde donde me toque estar estoy con la mejor disposición”, finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LILLINI FELICITÓ A JOHAN VÁSQUEZ POR SU DEBUT GOLEADOR CON EL GENOA: "ESTÁ EN UN ALTO NIVEL"