Cristante tras derrota ante Chivas: 'Faltó jerarquía, no podemos jugar a ser un equipito'

Los diablos llegaron como favoritos al Akron, pero se llevaron un fuerte revés por parte de Chivas, situación que fue mal vista por Hernán Cristante, quien aseguró que a su equipo le faltó jerarquía.

“Chivas no había encontrado muchas opciones, hay partidos muy cerrados donde una o dos situaciones marcan la diferencia del partido. Tuvimos tres o cuatro situaciones para hacer algo más y nos faltó esa jerarquía como equipo”, explicó Cristante.

"Hay que saber sufrir, cuando uno aprender a sufrir puede estar en los primeros lugares. Fue un error nuestro, un error de intercepción. Si nos salimos del script no merecemos portar esta playera, no podemos jugar por momentos a ser un equipito, pero no nos podemos colgar en 'me hicieron falta', 'sacaron amarilla', esas cositas se viven, hay que manejarlas, tratarlas y superarlas", agregó.

A pesar de caer en su vista a la Perla Tapatía, Cristante se marcha tranquilo, pues considera que su equipo hizo un buen partido.

“El balance no es malo, pero el equipo tiene que manejarse con cosas que dan resultados, a veces jugando más simple, cuando dejamos de hace eso dejamos de tener esa solidez. No me voy con la sensación de un mal partido pero tenemos que ser contundentes, adquirir esa humildad de trabajar para el equipo.

"El equipo de enfrente fue canchero, nos jugó al contragolpe, hay que tener madurez y jerarquía como equipo, eso se gana día a día, eso es inercia”, ”, finalizó.

