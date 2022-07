Chivas: Santiago Ormeño, nuevo delantero del Rebaño

Chivas por fin anunció a Santiago Ormeño como su tercer y último refuerzo para el Apertura 2022, esperando que sea la solución ante la falta de gol.

Este es un fichaje histórico, pues el delantero de 28 años nació en la Ciudad de México, pero decidió representa a la Selección de Perú.

El Guadalajara tardó en hacer oficial su llegada, ya que primero tuvo que convencer a Eduardo López de irse al Pachuca.

¡Bienvenido al Rebaño Sagrado, @santorme! A defender la camiseta del Guadalajara pic.twitter.com/uJ0PqDu0X1 — CHIVAS (@Chivas) July 18, 2022

Mañana entrenará a la par de sus compañeros en las instalaciones de Verde Valle y será elegible para el partido del miércoles contra su exequipo León.

"Estoy muy contento. Es una responsabilidad muy grande. Yo le veo como una gran oportunidad. Ya había hecho pruebas aquí y no me quedé. Lo veo como una revancha. Yo vengo a aportar. Voy a dar lo mejor de mi. Voy a dejar el alma para marcar goles", mencionó en un live que hizo Chivas en Facebook.

"Me han dado una calurosa bienvenida. Me he sentido muy bien. Hay que trabajar para dar resultados que es lo que quiere la afición. Les prometo que no los voy a decepcionar", agregó.

Santiago Ormeño llegó a Chivas tras la lesión de José Juan Macías y peleará por la titularidad contra Ángel Zaldívar, Paolo Yrizar, José de Jesús González y Sebastián Martínez.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: XOLOS: VOLVERÁ A LA TV ABIERTA Y SU PRIMER ENCUENTRO SERÁ CONTRA AMÉRICA