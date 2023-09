La 'joya' es rojiblanca. El CD Tapatío anunció la llegada de Teun Wilke, delantero centro con experiencia en Europa, que se incorpora para este Apertura 2023 al vigente campeón de la Liga de Expansión, proyecto que eligió por encima de otros cinco clubes de la Liga MX.

Nacido en Querétaro, Wilke es uno de los jugadores promesa de México; ha estado bajo la mirada de más de un equipo nacional, entre los que destacan Chivas y América, pero fue el Rebaño el que terminó por hacerse de los servicios de un juvenil que promete un gran redimiento gracias a sus condiciones físicas y deportivas.

Con 21 años de edad, el mexico-holandés firmó por tres años con la entidad tapatía y es un fichaje que cuenta con recorrido en el futbol internacional, ya que en 2018 inició su aventura con el Heereveen de Holanda; tres años más tarde llegó al Spal de Italia para posteriormente ser cedido al Jong Cercle de Bélgica con su categoría inferior, en donde registró 17 partidos, col 11 goles y cuatro asistencias.

Pero el juvenil no solo cuenta con una nutrida trayectoria a nivel de clubes, también ha estado presente en procesos con la Selección Nacional, en donde ha sido considerado con la Sub 18 y la Sub 21, con esta última disputó el torneo Maurice Revello.

