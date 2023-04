Chivas: Un equipo goleador a pesar de la falta de anotaciones de los '9'

Chivas ha demostrado que se pueden dar buenos resultados sin depender de un solo jugador y que en todo el plantel hay talento para hacer goles.

Y es que a pesar de que en Chivas les ha faltado un '9' natural, todo el equipo se ha echado al hombro la tarea de hacer los goles, pues los 19 tantos que llevan en el Torneo Clausura 2023, se han repartido entre los defensas, contenciones, extremos, etc.

Todo esto porque los goleadores del Rebaño no han apartado con su cuota goleadora ya sea por lesion o porque no pasan por su mejor momento; José Juan Macías en febrero sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior, por lo que estaría fuera nueve meses, y los jóvenes que están (Daniel Ríos y Ronaldo Cisneros) no han funcionado como se esperaba.

Sin embargo, el cuadro de Guadalajara no ha dependido de sus delanteros para anotar los goles que hoy lo tienen en el sexto lugar de la Tabla General, esto debido a que jugadores en otras posiciones han resuelto la situación.

Hasta el momento, el jugador rojiblanco que más goles lleva en la temporada es el capitán Víctor Guzmán (mediocampista), quien hasta el momento tiene cinco tantos, seguido por Carlos Cisneros (mediocampista) que ha anotado en tres ocasiones. Mientras que el delantero de Chivas que más goles lleva hasta ahora es Alexis Vega con únicamente dos anotaciones, en tanto que Ronaldo y Ríos solamente han anotado un solo gol.

Los goles restantes son de Mayoría (defensa), Sepúlveda (defensa), Beltrán (mediocampista), Alvarado y Flores (ambos mediocampistas).

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR - CHIVAS BUSCA MANTENER INVICTO DE TRES AÑOS CONTRA NECAXA