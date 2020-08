Chivas: Vucetich aseguró que evaluarán posible llegada de Jair Pereira

Víctor Manuel Vucetich reveló que hasta el momento no se ha comentado nada sobre la posibilidad de incorporar a Jair Pereira al Guadalajara, aunque comentó que es algo que se analizaría.

“De Jair es un elemento que estuvo aquí. No hemos platicado absolutamente nada, ha sido un rumor. Sé de la capacidad de Jair, puede ser muy útil como persona y esto lo tendríamos que evaluar, pero concreto no hay nada”, comentó en conferencia.

Sobre ese tema, el Director Deportivo de Chivas, Ricardo Peláez, reiteró que considera que esa zona del campo está bien resguardada por lo que no tendría en mente incorporar a ningún jugador.

“No hemos hablado el tema. Jair me escribió, no hemos tenido la posibilidad de hablar. No vería la posibilidad de hacerle modificaciones (a la plantilla)”, concluyó el directivo.

