Chivas: Vucetich dice que no se habla de su estilo por falta de apoyo de los medios

Lo conocemos como el Rey Midas. Forjó su prestigio a puro título, coronación tras coronación. Los campeonatos le han ganado respeto, desde los que logró en Segunda con Potros Neza y León hasta la tercia en Concacaf con Rayados, pasando por otras tres Copas y cinco fabulosas estrellas de Liga MX, con La Fiera, Tecos, Pachuca y Monterrey. Todo lo que tocó lo hizo oro. Y aún así, a Víctor Manuel Vucetich le falta un reconocimiento, aquél que habla de una escuela, del legado en su forma de dirigir: el del estilo. Lo sabe. Lo entiende, conoce las razones por las que no se lo han otorgado y las comparte en charla con RÉCORD.

Vuce ahora que se ha instalado en un grande, el que reconoce como “el mayor reto de mi carrera”. Chivas nunca había contratado a un técnico tan ganador. Su llegada era natural, no se dio por diversas circunstancias que el entrenador recuerda en la entrevista, pero al fin se cerró. Y con el Rebaño se verá su estilo, cuya virtud principal es el “equilibrio” que se sabe adaptar a la circunstancia. Conquistar La 13 es “el objetivo”. Habrá presión, lo sabe, “pero no podemos fallar”. Si mantiene ese toque de oro con el Guadalajara, el único reconocimiento que le ha faltado, caerá por su propio peso.

- Después de tantos títulos, ¿por qué cree que no se habla de un estilo de Vucetich?

No he contado con los apoyos mercadológicos de algunos medios de comunicación, no he sido muy dado a buscar dialogar o proporcionar algunos incentivos. Me he dedicado mucho a lo deportivo, el foco no me ha interesado tanto.

Yo siempre he vivido de los resultados, soy muy cuidadoso en la elección de los jugadores y trato de proporcionarle a las instituciones producción, elegirlos correctamente. Me interesa producir para poder mantenerme. He tenido muchos promotores, algunos me han podido trabar y otros me han querido bloquear de muchísimas maneras. Uno ha salido adelante y se ha sobrepuesto.

- ¿Existe entonces un estilo de Vucetich? ¿Cómo es?

Sí hay un estilo, le llamo ‘el estilo vucetichesco’. Son calificativos nada más. Yo soy una persona que busca un equilibrio en sus equipos. A veces los entrenadores dicen: ‘yo soy más ofensivo que defensivo’, pero ¿qué han ganado? Los que han sido ofensivos no han ganado casi nada, y los que han sido equilibrados son quienes han ganado casi todo, puedo hablarte de Manuel Lapuente, Enrique Meza, Ricardo Ferretti y José Manuel de la Torre.

En el futbol, como en la vida, debe de haber un equilibrio. Se hace partiendo de una base y de una estructura; de ahí se toman las decisiones, donde ves cuáles son los momentos para cargarse más a la ofensiva o a la defensiva.

- Con el Guadalajara, tras estos primeros días, ¿encuentra condiciones para imprimir ese ‘estilo vucetichesco’?

Hay un buen equilibrio. El equipo tiene un buen sector defensivo, sólido, que se ha visto muy bien, aunque ha recibido algunos goles, pero también es un equipo que tiene mucha explosión hacia el frente. Tiene desequilibrio y contundencia.

- Este es su reto más grande, así lo aceptó en su presentación, ¿cómo manejar la presión que significa dirigir al Guadalajara?

La presión existe por lo que representa el club, por los objetivos que siempre ha tenido como institución. Es el equipo que representa a todos los mexicanos, es la identidad de un pueblo desde un punto de vista social y cultural. Eso es algo que a uno lo obliga a pensar de una manera positiva y productiva.

Implica el compromiso con la afición, es una sumamente cuantiosa, esa presión es una petición de muchísima gente para que las cosas se hagan bien. Es un efecto que en un momento dado se siente, puede ser positivo o puede ser negativo. Si las cosas salen bien es maravilloso y si las cosas salen mal es un desastre. Implica un compromiso al cien por ciento. No podemos fallar. El compromiso es buscar logros de en una forma en común.

- Ganar La 13, ¿es una obligación?

Yo diría que es el objetivo. Hay dos etapas que uno tiene que buscar en esta participación: buscar una calificación y la aspiración al título. Hay que ver cómo se va dando, cómo se va desarrollando, cuáles son los imponderables de las circunstancias y eso es algo que se tiene que ir sopesando con el correr del tiempo.

Cada vez que tomó a un equipo, aunque en un momento dado sea un equipo mediano o chico, a mí me interesa ganar. Por eso con equipos que a lo mejor no tienen el tamaño que tiene el conjunto de Chivas, ganamos con León cuando no era nada, con Tecos cuando no había ganado ni un solo título, con Monterrey cuando tenía solamente dos títulos y con Querétaro que en su vida había llegado a una Final. El compromiso en lo personal siempre es aspirar a lo máximo, no importa en dónde. Ahora es un compromiso más fuerte.

- La llegada del Rey Midas a Chivas parecía inminente, ¿por qué no se dio antes, hubo contactos años anteriores?

Sí, hubo etapas en las que no se logró, faltó un tiempecito. Las circunstancias y los momentos a lo mejor no coincidían. Se tenían que tomar decisiones en firme para buscar alguna otra alternativa. Los tiempos de espera del club y los míos no coincidían. Por tal motivo a lo mejor no se dieron y otras fueron circunstanciales. Hubo pláticas, pero algo hubo que interrumpió esa comunicación y se canceló, se dejó para otra ocasión.

Ahora que se presentó este momento coyuntural, lógicamente estando yo sin dirigir y Chivas en un momento dado que tomó la decisión de prescindir de los servicios de Tena, lógicamente se dio esa oportunidad. A partir del domingo comenzaron las conversaciones y el día de ayer culminaron con una firma.

- ¿Usted tenía pensado quedarse en casa sin dirigir por la situación de la pandemia?

Sí, yo tenía la intención de permanecer más tiempo en casa por la cuestión de la contingencia, pero pasaron ya seis meses y vemos que esto sigue y que se va a ir alargando. Las oportunidades en la vida a veces son pocas. Para mí era un buen reto y una gran oportunidad.

- ¿Cómo lo convenció Chivas?

Para mí es fundamental el hecho que sea del interés de ellos la participación de uno, eso es muy agradable. Las tomas de decisiones en la vida se deben de llevar a cabo dependiendo de las circunstancias. Me convence la agresividad con la que se pretende llevar a cabo esto, el grupo de jugadores que tiene, la institución como tal, el reto y el apoyo que me han brindado.

- ¿Cómo visualiza la relación con Ricardo Peláez, que tiene un carácter fuerte?

Yo creo que ambos tenemos un objetivo y casualmente coincidimos en todos. No tendríamos que pelear mucho. A lo mejor habrá ciertos momentos en lo que podremos discernir porque el futbol tiene esa circunstancia que todo mundo lo puede ver de forma distinta o pensamos de una forma diferente, pero al final de cuentas el objetivo es común. Yo he madurado mucho en ese sentido, sé tomar las cosas con calma y sé cuándo buscar un diálogo que sea constructivo y no un conflicto. Mientras no exista un conflicto de intereses no habrá problemas.

