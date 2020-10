Chivas y Cruz Azul, los equipos que más rematan a portería en Liga MX

El espectáculo está garantizado en el estadio Akron. El enfrentamiento entre Chivas y Cruz Azul marcará el choque entre dos de los clubes que más rematan en todo el futbol mexicano con un total de 445 disparos entre ambos, además de promediar 2.75 goles por partido desde los más recientes 24 años.

Si bien el Guadalajara no ha logrado ser un equipo letal en el área rival, la realidad es que se ha convertido en un peligro constante para los adversarios, ya que los rojiblancos suelen ser incisivos a la ofensiva, siendo prueba de ello los 199 remates que han realizado en 14 partidos disputados, es decir, en promedio disparan a portería rival 14 veces por encuentro.

“Vamos mejorando día a día. Considero que a través de estos partidos el equipo se muestra cada vez mejor. Que tenemos los recambios para seguir motivando al grupo y reactivando al plantel. Vamos por buen camino, sé que hay detalles y que los tenemos que corregir”, declaró Víctor Manuel Vucetich hace unos días.

Por otro lado, La Máquina se ha consolidado como una de las ofensivas más insistentes del semestre, ya que registran 246 remates al marco rival, es decir, en promedio han disparado poco más de 17 veces por partido, aunque actualmente atraviesan una racha negativa frente al marco rival al sumar 282 minutos sin acariciar las redes.

"No siento que se hayan relajado, decir cualquier cosa sonaría a excusa, no quiero decir nada porque se interpretaría de esa manera, si fuera un bajón de rendimiento no tendríamos esas llegadas, tuvimos muchas opciones de gol pero no las concretamos", declaró Robert Dante Siboldi en conferencia.

Desde la instauración de los torneos cortos en 1996, rojiblancos y celestes se han enfrentado en 54 ocasiones en certamen de Liga, en donde se han marcado 149 anotaciones entre ambos equipos, 76 en favor del Rebaño y 73 de la escuadra de La Noria. Entre ambas escuadras se anotan 2.75 goles por partido, en promedio.

