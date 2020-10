Chivas: Raúl Gudiño aseguró que no saldrá del Rebaño si no es campeón

Después de que se habló de una posible salida de Chivas, el arquero Raúl Gudiño cortó de tajo esta posibilidad y aseguró que sólo existe una manera con la cual le gustaría salir del conjunto tapatío.

"Estoy muy contento en Chivas, lo he dicho en entrevistas anteriores, estoy muy contento de representar a esta gran institución a la cual le debo mucho y quiero mucho y lo dije: 'si yo algún día pudiera salir o tendría la opción de salir de Chivas, al extranjero o donde sea, yo voy a hacerlo siendo campeón", reveló el guardameta en entrevista para TUDN.

Además, Gudiño refirió que su permanencia fue la mejor decisión, pues en las últimas jornadas ha contado con la confianza del técnico Víctor Manuel Vucetich para tomar parte del once titular.

La mejor decisión es la que tome o yo lo veo así, así sea errónea, por algo piensa uno que tiene que ir por ese camino; sin embargo, yo sé que está oportunidad que se me está dando no es por casualidad, sino se ha trabajado y se tiene uno que enfocar en mantenerse, en levantar la mano en los entrenamientos, para que el Profe siga tomando la decisión de estar en el once titular y esto no es sólo en la portería es para todos", comentó Gudiño.

"Yo estoy muy motivado concentrado en mi trabajo en lo que representa para el equipo, el poder ayudar en lo que se pueda siempre en estar ahí para cuando el equipo lo necesite", sentenció el portero.

