Las cosas en Guadalajara están calientes, y no solo porque no han podido ganar en los últimos seis partidos, sino que se afirma que Víctor Guzmán, el mediocampista de Chivas que no es tomado en cuenta, golpeó a su entrenador Veljko Paunovic y por eso está cepillado.

De acuerdo con información del columnista de RÉCORD, El Francotirador, los puntos de sutura que trae el estratega serbio en la ceja no es por un accidente en un entrenamiento, como el propio Pauno y Fernando Hierro, director deportivo del Rebaño, habían afirmado, sino que se trata de una bronca muy caliente entre Pocho y Veljko que terminó en el golpe del mandamás rojiblanco.

Nuestro columnista detalla que, de momento, no es más que un rumor, pues no hay pruebas contundentes para asegurar que eso pasó realmente, pero tanto él, que consultó a sus fuentes en Guadalajara, y El Fantasma Suárez, que también reveló el tema, han recibido dicha información de gente cercana al club.

“Ya me habían contado de un tema que no había querido publicar porque no tenía más argumentos como para provocar todo el ruido que ahora se va a desatar, pero ayer escuché a mi compadre. El Fantasma, hablar del caso y me convenzo ahora de ponerlo de una vez.

Ojo que es rumor, uno muy fuerte, pero con lo de Nacho Suárez, que refiere a dos fuentes que se lo comentaron, más lo que me contó mi oreja rojiblanca, es para ponerlo en la mesa y que tú te formes la mejor opinión”, empieza a detallar El Franco, para después 'soltar la sopa'.

“¿Recuerdas que Pauno salió a decir que se había pegado en la cabeza en un entrenamiento previo al Clásico con América? Un golpe en la parte frontal, sobre la ceja. Y que Hierro también dijo (sin pregunta directa sobre el tema) que ese golpe seguro iba a dar a especulaciones, pero había sido un tema de juego. Pues resulta que trae fondo. Pues dicen que quien le provocó el golpe fue ni más ni menos que el jugador cepilladísimo, que no cuenta para Pauno y que la afición ya quiere ver en la cancha, uno de los más calientes por no poder aportar… así es, el Pocho Guzmán, en una discusión acalorada entre entrenador y futbolista. Insisto: no tengo pruebas para asegurar que así fue, pero con que lo confirmara El Fantasma me da para ponértelo en la mesa y que te formes opinión.”, finaliza nuestro columnista en el texto publicado este martes 3 de octubre.

