Érick Gutiérrez lanza emotivo mensaje a afición de Chivas: 'Vamos por la 13"

Érick Gutiérrez, recién anunciado como el refuerzo estelar de Chivas para el Apertura 2023 de la Liga MX, ha dedicado un mensaje motivacional a los aficionados del equipo, tan solo unos días después de su llegada.

Gutiérrez publicó un video en sus redes sociales, narrado por él mismo, en el que expresó su ilusión por debutar con el Rebaño y prometió dar lo mejor de sí mismo para buscar el anhelado título número 13 que se le negó al club en el Clausura 2023 tras perder la Final contra Tigres.

"Queridos Chivahermanos: Cuando Chivas me llamó, no dudé en aceptar. Una oportunidad como esta no se presenta dos veces. Representar a 40 millones de aficionados rojiblancos es una gran responsabilidad y, al mismo tiempo, un gran honor. Esta camiseta tiene mucha historia y debemos defenderla de la mejor manera posible", expresó el mediocampista, proveniente del PSV Eindhoven, en el video.

A pesar de ser canterano del Pachuca, equipo con el que se consagró campeón en el Clausura 2016, Érick Gutiérrez necesitó solo unos días en la institución rojiblanca para declararse "Chivahermano de corazón".

"Comencé a sentir su apoyo incluso antes de firmar el contrato y en estos días me han hecho sentir como en casa. Estoy ansioso por hacer mi debut y sentir esa pasión que se transmite desde las gradas hasta el terreno de juego. Trabajaremos juntos por el 13. Su apoyo será fundamental. Desde ahora, cuenten con un Chivahermano de corazón. ¡Arriba las Chivas!", añadió el entusiasta jugador.

Tras completar sus primeros entrenamientos como jugador rojiblanco, Gutiérrez podría hacer su debut con Chivas en la Jornada 2 del Apertura 2023, cuando se enfrenten al Atlético de San Luis el próximo domingo 9 de julio.

Érick Gutiérrez deja claro que Chivas siempre fue su primera opción y se compromete a representar con orgullo los colores del equipo, generando una gran expectativa entre los aficionados, quienes esperan ansiosos su contribución para alcanzar nuevos éxitos en la historia de la institución.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ALEXIS VEGA EVOLUCIONA FAVORABLEMENTE DE SU LESIÓN Y YA HACE TRABAJO CON BALÓN