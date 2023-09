No hay crisis y hay confianza. Una serie de resultados poco favorables acompaña a Chivas: fueron eliminados en Leagues Cup, perdieron el Clásico Nacional por goleada y llevan tres partidos consecutivos con derrota, pero la palabra 'crisis' no está considerada, así lo explicó el Director Deportivo, Fernando Hierro.

"No estamos en nuestro mejor momento, es la realidad, no podemos negarlo, así de claro. Sé lo que es la palabra crisis, que el vestuario, que si los problemas. Son los mismos jugadores que hace unos meses jugamos una Final. Al final es futbol, ganar o no ganar", dijo en conferencia de prensa.

El directivo rojiblanco consideró que el Rebaño debe estar concentrado en hacer lo que le corresponde y principalmente apelar a la calma, por lo que refrendó su apoyo para el entrenador Veljko Paunovic.

"Sabemos lo que queremos, lo que tenemos, que en estos momentos hay que tener tranquilidad, el entrenador sabe perfectamente por su presidente y director deportivo, que puede trabajar tranquilamente”, apuntó.

"El entorno es de confianza absoluta en el trabajo, esto es un proceso y de tiempo, eso no me cansaré de repetirlo, tenemos una visión, un proyecto, un modelo y lo lidera Veljko, así de claro”, señaló.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FERNANDO HIERRO ASEGURÓ QUE AMÉRICA NO LES PASÓ POR ENCIMA: "NOSOTROS COMPETIMOS"