Fernando Hierro, motivado por la visión de Amaury en Chivas: 'Si no, no hubiese venido'

Le interesó lo que propuso el dueño. Fernando Hierro ya fue presentado ante los medios de comunicación como el nuevo director deportivo de las Chivas, y por eso habló sobre cómo fue que tomó la decisión de llegar al equipo de Guadalajara, donde señaló que el proyecto de Amaury Vergara lo entusiasmó para tomar las riendas de la institución.

“La grandeza de un club, que tiene su identidad y su modelo, otro y otras posibilidades, pues no me han despertado el interés, y este club sí por lo que me ha explicado Amaury, si no, no hubiese venido. Nos asemejamos mucho la visión que tiene Amaury y la que tengo yo”, dijo el español para TUDN.

Asimismo, el exentrenador de la Selección de España en el Mundial de 2018 comentó que ya empezó a trabajar con las Fuerzas Básicas, al mismo tiempo que recalcó que se encontró con un grupo muy estructurado; además de un presidente ilusionado por el futuro del Rebaño Sagrado.

“Me he encontrado un club a nivel estructural, por llamarlo en la oficina, muy bien, la gente muy estructurada. Me he encontrado a un presidente muy ilusionado que tiene muy claro a dónde llegar, a dónde quiere ir y que tiene muy claro cómo llegar, no quiere llegar de una forma muy rápida para que sea todo muy efervescente, sino que quiere dejar algo en el camino.

“Estamos analizando el primer equipo, Fuerzas Básicas hasta Sub 18, toda una metodología que vaya encaminada al crecimiento del jugador. Es donde tenemos que basar, si queremos sacar chicos de las Fuerzas Básicas y en unos años a ver qué porcentaje de los chavales que empezaron con nosotros y ahora están en el primer equipo, un 50-60 por ciento, estaremos felices”.

Por último, Fernando Hierro destacó que se basarán en los jugadores de la cantera de Chivas para armar un equipo ganador, pero también señaló que no descartarán a ningún mexicano para que sea parte de las filas del equipo tapatío.

“Es el camino más rápido para llegar. No descartamos a nadie del futbol mexicano, no descartamos a ningún jugador de los 120 millones de mexicanos que tiene el país, nosotros vamos a implementar algo para los jugadores que tenemos en la casa y muy activos en la búsqueda del talento mexicano”.

