Francisco Robles sobre derrota ante Toluca: 'Nos deja frustrados, los últimos minutos nos cuestan'

Guadalajara dejó escapar el triunfo una vez más. En los minutos finales, Leonardo Fernández se salió del libreto mexiquense y con una jugada individual, rescató el empate para el Toluca y frustró los tres puntos para los Rojiblancos que pasarán una jornada más, fuera de zona de repechaje.

“Nos deja frustrados, ha sido una tónica del torneo que los últimos minutos nos cuestan, el trabajo día a día”, expuso Francisco Robles, auxiliar técnico, en conferencia.

Chivas había tomado la ventaja con un hombre menos en la cancha; sin embargo, de tres puntos que parecían seguros, terminaron por llevarse apenas uno de su visita al Nemesio Díez.

“No estamos contentos por el resultado, pero sí por el funcionamiento. Nos paramos bien atrás y metimos gol”.

A pesar del sabor amargo del empate, Robles confía en enderezar el rumbo pues en la semana tendrán seis puntos en disputa y podrán meterse a la pelea por un lugar en la siguiente fase del campeonato.

“El objetivo como tal es calificar, eso está claro. Este equipo está para llegar a liguilla, no estamos en esa zona y nos duele. Hay partidos que nos sacan en los últimos minutos, pero estamos trabajando. Sabemos que la afición no está contenta porque no estamos en zona de clasificación y el equipo está consciente. Sabemos que si no se logra algo podría pasar, pero no tenemos miedo, tenemos la cara en alto”.

