Gerardo Espinoza asume responsabilidad y no culpa al arbitraje: “Solos nos metimos en ese problema”

Chivas dejó escapar tres puntos de oro en la búsqueda de su clasificación a Fase Final. El equipo de Gerardo Espinoza, vivió un completo infierno en la cancha de El Encanto ante Mazatlán, donde las polémicas arbitrales predominaron.

En conferencia de prensa después del partido, el estratega del Rebaño Sagrado, Gerardo Espinoza, habló contra los medios e hizo algo que pocas veces se ve en el balompié nacional: asumió su error y no culpó al arbitraje.

“Sinceramente creo que el equipo estuvo bien posicionado, tuvimos un juego controlado. También tuvimos algunas jugadas importantes para finiquitar el partido, fallamos oportunidades. Después solos empezamos a entorpecer la situación y solos nos metimos en ese problema”, comentó Espinoza.

Con el empate ante los Cañoneros, Chivas ya depende de terceros para poder conseguir su boleto para Play-In. Guadalajara no volvió a cumplir con las expectativas generadas para este torneo y semestre a semestre, aleja un poco más a su afición.

Opinión del arbitraje

De igual forma, al ser cuestionado por el arbitraje, Gerardo Espinoza fue autocrítico y mencionó errores suyos y de su equipos, y no al silbante ‘Curro’ Hernández.

“No he tenido oportunidad de ver repeticiones, no puedo opinar del arbitraje. Yo siempre he confiado en que hacen bien su trabajo y tratan de hacerlo de la mejor forma posible. Yo enfocó hacia nosotros este tipo de situaciones al dejar ir resultados”, sentenció Espinoza.

