Gudiño sobre Michel Leaño: 'Se ve diferencia en actitud e intensidad en el equipo'

Raúl Gudiño reveló que se está trabajando en la actitud e intensidad. Aunque no han podido ganar en los partidos dirigidos por Marcelo Michel Leaño, en el interior del Rebaño consideran que se están sentando las bases para poder trascender.

“Hemos tenido estos dos partidos con el cuerpo técnico nuevo y se ve diferencia en actitud e intensidad. Si bien no nos ha favorecido en la contundencia, pero creo que siempre se parte de algo y es que la actitud no es negociable. Se tiene que luchar desde el primer tiempo.

“No es quien juegue mejor el primer tiempo o el segundo, es un partido de 90 minutos el cual tememos qué seguir luchando. Nadie quiere jugar mal o cometer un error, pero todo parte de la actitud, de esa confianza, de esa motivación, de ese aliento de qué si fallo un pase hay un compañero para recuperarla. Esa es nuestra base para aspirar a grandes cosas”, explicó el portero rojiblanco en conferencia.

Gudiño dejó claro que los jugadores respaldarán a la persona que la directiva decida que sea el pastor del Rebaño, por lo que están comprometidos con el proceso que está encabezando Marcelo Michel Leaño.

“Esa respuesta no me tocaría decirla, no me toca tomar esa decisión. Ahorita está Michel, nos está dirigiendo y si se queda, que bien, si no se queda, las personas indicadas tomarán la mejor decisión para el club.

“A nosotros solamente nos toca trabajar, estar con quien esté al mando y seguir las órdenes. Ahorita está Michel y estamos al cien con ellos”, concluyó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: GUDIÑO SOBRE EL CLÁSICO TAPATÍO: 'NO SOLO CON EL ESCUDO O EL NOMBRE SE VA A GANAR'