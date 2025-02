Hugo Camberos sobre su gol con Chivas ante Toluca: "No me la creía"

Chivas se ha esforzado en torneos recientes en darle oportunidad a diferentes jugadores jóvenes. Uno de los más recientes en lucirse fue Hugo Camberos, que marcó gol ante Toluca en el Clausura 2025.

El jugador, que llegó al Rebaño tras lucirse en la Liga de Expansión con Tapatío, hizo el tanto que signficó el empate parcial para los dirigidos por Óscar García. Sin embargo, sobre el final del juego hizo el autogol con el cual los Diablos se quedaron el triunfo.

Camberos marcó gol ante los Diablos | IMAGO 7

Camberos, contento con su debut en Chivas

En entrevista con las Chivas, el atacante destacó que el grupo lo ha arropado bien y consideró que ha tenido un buen inicio. "En lo personal creo que me ha ido muy bien y pues se viene el gol y mucho más satisfacción".

Relató que siempre que veía al primer equipo soñaba con estar en ese lugar, por lo que fue muy especial cuando lo invitaron a estar en la pretemporada. "Creo que el trabajo que hice es lo que me trajo acá".

"Decía: 'Algún día quiero estar ahí y no dejé de trabajar'", y recordó que su oportunidad no se dio en la Leagues Cup, pero que no se dio por vencido. "Todo el tiempo que espere y tuve paciencia, valió la pena".

Camberos tuvo una buena presentación con Chivas | IMAGO 7

No se enfoca en el autogol

Aunque en su partido contra Toluca pasó de la gloria a la tragedia, Camberos señaló que con el apoyo del grupo se ha enfocado en lo positivo. "En el momento que entra la pelota no me la creía, creo que quedó muy bonita la imagen del gol".

"Intenté ayudar a mis compañeros y una mala jugada cambió todo. Pero me quedo con el gol, tengo mucho que mejorar, pero me quedo con el gol. Mis compañeros me dijeron que me quede con el gol, que el autogol solo fue una desconcentración", finalizó.

