Javier Hernández se somete a cirugía y queda fuera de Chivas por unos días

Chivas, con Gabriel Milito, buscará tener un mejor paso en el Apertura 2025. Sin embargo, el Rebaño Sagrado, aún no podrá contar con uno de los líderes del vestuario, que es Javier Hernández.

'Chicharito' no ha tenido el regreso esperado al balompié nacional, ya que las lesiones y su bajo rendimiento de juego, lo han privado del gol. Ahora, el delantero mexicano, se sometió a una nueva cirugía. Aunque no es nada grave, el jugador no podrá estar en los entrenamientos del equipo Rojiblanco por unos días.

Chicharito | IMAGO7|

Con información de TUDN, el exjugador del Manchester United, se sometió a una vasectomía. Por dicha intervención quirúrgica, Hernández no puede realizar ejercicios de alto impacto o cargar mucho peso en el gimnasio.

¿Está en riesgo la pretemporada?

Javier no ha podido realizar una pretemporada completa desde que arribó a Chivas. Ni el equipo, ni el jugador, han dado indicios de una posible baja durante la pretemporada, pero en el escenario más favorable, si estará listo para cumplir con los juegos de preparación de cara al Apertura 2025.

Sin embargo, la presencia de 'Chicharito' en el duelo amistoso ante Tapatío, está completamente descartada.

Chicharito | IMAGO7|

