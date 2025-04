Javier Mier deja en ‘Chicharito’ su continuidad con Chivas

Ante el rumor de que Javier Hernández podría abandonar a Guadalajara, el director deportivo de Chivas, Javier Mier aseguró que se encuentran en un análisis del plantel sobre la continuidad de algunos futbolistas, por lo que enfatizó que si hay alguna posible salida él jugador determinará su futuro con la directiva.

“La jerarquía que él (Javier Hernández) tiene y la carrera que tiene, es un referente del futbol mexicano, no solo de Chivas, sino del futbol mexicano. Sabemos que los focos se irán hacia ese tipo de perfiles. Sabemos que alrededor de Chivas se hablan un millón de cosas, algunas son verdades y otras no, no nos meteremos a ese tema", fueron sus palabras.

Mier dejó en Chicharito su permanencia en Chivas

Sobre la posibilidad de que Hernández Balcázar se marche, el directivo fue claro. “Javier es jugador del Club Deportivo Guadalajara y si hubiera una situación más adelante, los principales que lo tenemos que hablar es el jugador y nosotros. Así como de él, como de todo el plantel".

"Estamos en un análisis y no esperábamos que fuera en está semana. Como todos y el plantel, estamos en ese análisis y si hubiera algo con él, sería en el contacto con el jugador y la directiva”, señaló Mier.

Mier empatizó con Mozo y aceptó negociaciones

También el dirigente Rojiblanco, descartó que se haya visto con malos ojos los sucedido al final en el juego ante Atlas, donde Alan Mozo arrojó una hielera en el banquillo, enfatizando que es parte de la frustración de lo que se vivió tras la eliminación

“Es claro lo que sucedió para todos en ese momento, es una situación en la que estamos fuera, es un tema en donde estamos muy lejos de donde queremos estar. Es un fracaso, lo asumimos como tal y aquí estoy para dar la cara”, concluyó.

Al finalizar, reconoció que existen charlas y negociaciones avanzadas por Mateo Chávez para emigrar al extranjero, además de que la renovación de Hugo Camberos con Chivas va por buen rumbo, por lo que el juvenil hasta el momento seguirá en la institución.

