Jesús Molina: 'Vega y Antuna no han brillado en Chivas por el mal momento del equipo'

Alexis Vega y Uriel Antuna fueron sumamente criticados porque no han podido sobresalir con Chivas en la Liga MX, pero con la Selección Mexicana Sub-23 tuvieron una destacada actuación en el Preolímpico de la Concacaf.

Jesús Molina defendió a sus compañeros al asegurar que, como todos los jugadores, tienen buenos y malos momentos; sin embargo, explicó que no han brillado de la misma forma por el mal momento por el que atraviesa el Guadalajara.

"Nadie duda de su calidad. La verdad es que tienen un talento envidiable. Uno individualmente no luce, cuando el equipo en general no está bien. Han tenido buenos y malos partidos. Es algo normal. Nos ha faltado ayudarles más para que puedan generar", mencionó.

"Son situaciones totalmente diferentes. No nos dejamos llevar por los resultados. Estamos en el ojo del huracán porque las cosas no nos han salido bien. Son dos muy buenos jugadores, pero no hemos rendido como equipo", agregó.

Jesús Molina negó que los jugadores de Chivas no luzcan de igual manera porque no se puedan adaptar al estilo de juego que pretende Víctor Manuel Vucetich, quien, de acuerdo a las estadísticas, es uno de los técnicos más exitosos de la Liga MX.

"Hay mucho que mejorar. Todos estamos conscientes del mal momento. No es un tema del técnico. Ha probado varios sistemas. Esto pasa por un tema de trabajo. Hay que dar lo mejor de nosotros. Hay que ponernos a su servicio, ser más solidarios, dejar el ego a un lado", finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHIVAS: JUEGO AÉREO, PUNTO DÉBIL DEL REBAÑO EN EL GUARDIANES 2021