Leaño: ‘JJ Macías viene de no jugar, hay que esperar a que se adapte para contar con él’

José Juan Macías no jugará el sábado cuando Chivas reciba a Tigres, así lo dejó entre ver el técnico Michel Leaño, quien dijo que el delantero mexicano regresó sin minutos de juego, debe recobrar su nivel y adaptarse a sus compañeros, por lo que no se le vería este fin de semana jugando con el Rebaño. Incluso, Macías no realizó el viaje a media semana con el equipo a Ciudad Juárez, donde el miércoles enfrentaron a los Bravos.

“Hay mucha competencia y tendrá que trabajar muy fuerte para poder ganar minutos. Es un jugador más del plantel que tenemos a disposición. Viene de no jugar, se está adaptando a sus compañeros y esperemos que pronto posible podamos contar con él. Lo veo humilde, centrado, reflexivo y abierto a la retroalimentación”, señaló.

Asimismo, el timonel de la escuadra Rojiblanca recalcó la alegría que le causó el regreso de JJ a Guadalajara y reiteró que el jugador está consciente de que para jugar deberá ganarse el puesto y para ello deberá recobrar el nivel que había mostrado antes de emigrar a Europa.

“Estamos contentos de que haya regresado a cumplir el objetivo y el sueño que tienen muchas personas, él nos pidió regresar a pesar de tener muchas ofertas y muchas propuestas, y nosotros contentos de que regrese a casa.

“Él sabe perfectamente que va a tener que trabajar muy fuerte para poder ganar minutos, es un jugador importante del plantel que se está adaptando y esperemos que lo más pronto posible podamos tenerlo y seguramente lo podremos encontrar en su mejor versión en las próximas semanas”, expresó el entrenador Rojiblanco, luego de haber vencido 3-1 a FC Juárez.

