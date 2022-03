Leaño sobre aficionados que piden su salida: 'Están en todo su derecho de exigir'

Después del empate sin goles ante el América en el Clásico Nacional, Marcelo Michel Leaño, técnico ce Chivas, aseguró que los aficionados están en su derecho de exigir su salida de la dirección del equipo.

"Están en todo su derecho de exigir, quieren ver al equipo en los primeros lugares, al igual que nosotros. Yo trabajo para darles alegrías", finalizó.

El estratega dijo que el punto le sabe a poco, pues Chivas jugó mucho mejor que América, pero sus dirigidos no fueron contundentes y no aprovecharon la superioridad numérica, por lo que no se rompió el 0-0.

Guillermo Ochoa tuvo mucha suerte, pues los postes evitaron los goles de Alexis Vega e Hiram Mier.

“Es un punto que nos sabe a poco, sobre todo por cómo estuvimos gran parte del partido. No supimos aprovechar la superioridad numérica. La sensación es que merecíamos más. Es una realidad que en las jornadas anteriores estuvimos haciendo y recibiendo muchos goles. Estamos fallando ocasiones claras. Si no tenemos equilibrio, no podremos tener regularidad. Hay que ser sólidos abajo y contundentes arriba”, mencionó.

En la recta final del encuentro, el Rebaño Sagrado estaba encima de las Águilas y parecía cuestión de tiempo para que cayera el primer gol en el Clásico Nacional, pero el ritmo bajó tras los cambios.

“Nos faltó contundencia. Eso es algo que tenemos que mejorar. Lo estábamos haciendo muy bien pero hoy no nos salió. Vamos a trabajar para revertir la situación”, agregó.

"Uno siempre hace cambios pensado en que el equipo mejorará. Queríamos ser más ofensivos. No lo logramos. Si hubiera caído el gol, se estaría hablando que los cambios fueron acertados. Hoy no fuimos contundentes", aseveró.

