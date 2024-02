Mascareño sobre Cowell: “Demostró tener los tamaños para que no le afecte lo extra cancha”

El exfutbolista de Chivas, Gerardo Mascareño aplaudió la determinación del atacante del Guadalajara Cade Cowell para no caerse ante las críticas del entorno por haber nacido en los Estados Unidos, situación que fue completamente diferente en su etapa como futbolista en 1998, donde fue severamente criticado por directivos y exfutbolistas del conjunto Rojiblanco.

Mascareño, enfatizó en la importancia que ha tenido Cade Cowell para tener los ‘tamaños’ y demostrar que no le afectaron las críticas de redes sociales y la opinión pública.

“Se genera una expectativa porque el chico (Cowell) anda bien y ahora toda la atención está centrada en él, es un jugador que rinde y tiene capacidad, pero ni es tanto el problema dentro de la cancha como se estuvo haciendo afuera, que bueno que tiene tamaños para demostrar que el tema que se generó extra cancha no le afectó para tener un rendimiento sobresaliente”, señaló.

De igual manera, detalló que la presión de directivos y exfutbolistas sobre él fue tan grande, que presentó lesiones por estrés, algo que nunca le había sucedido, ya que el entorno era muy agobiante, luego de que no le permitían jugar por únicamente nacer en los Estados Unidos.

“Cuando a mí no me dejan jugar, es porque me lesiono, el diagnóstico fue, ‘we te lesionaste por estrés, estás muy estresado’ me desgarré el mismo músculo y la misma parte tres veces, estuve sin poder jugar tres meses porque era mucha la tensión, era muy agobiante porque yo decía: ‘¿Y yo qué hice?’, yo lo que quería era jugar y no me dejaban, yo no lo entendía y llego a ser un problema mental, algo que me afectó psicológicamente, no era normal que me lesionara de esa forma porque nunca me había lesionado”, agregó.

Al final, aplaudió la manera en la que Chivas y su afición han arropado a Cade Cowell, ya que aseguró ‘él solo quiere jugar al futbol’, por lo que no se tiene que llevar a un tema de nacionalismo, ya que pierde toda la dimensión.

“Ellos definitivamente el llegar a Chivas, los llena de orgullo y mil expectativas, cuando pasa eso, las redes sociales y la gente que habla de estos temas y el periodismo, es algo que se tiene que nombrar, la opinión pública le da la dimensión que se requiere, pero esos chicos lo que quieren es jugar, el tema del nacionalismo y todo eso pierde la dimensión, ellos son futbolistas y quieren jugar al futbol, donde puedan jugar a buen nivel y en un equipo grande es extraordinario, no creo que se tiene que hacer tan grande”, concluyó.

